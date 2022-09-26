США передали Украине две противовоздушные системы NASAMS, способные обеспечивать защиту от ракетных обстрелов.

Об этом в интервью телеканалу CBS заявил Президент Украины Владимир Зеленский, пишет Укринформ.

“Нам необходимо, чтобы США проявили лидерство и предоставили Украине системы противовоздушной обороны. Хочу поблагодарить президента Байдена и Конгресс США за уже принятое положительное решение – мы получили NASAMS”, — сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что «этого абсолютно недостаточно для прикрытия гражданской инфраструктуры: школ, больниц, университетов, жилищ украинцев». “Нам необходима безопасность, чтобы побудить украинцев возвращаться домой. Если будет безопасно, они приедут, осядут, будут работать здесь, платить налоги, и у нас не будет 5 млрд долл. бюджетного дефицита. Это будет позитивом для всех”, – отметил Президент.

Ранее Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что темп предоставления Украине международной помощи должен соответствовать темпу движения украинских воинов.

Для справки. NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия. Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace cовместно с американской фирмой Raytheon.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Европейский союз передал Государственной пограничной службе Украины тепловизионное оборудование для наблюдения за границей на сумму почти €500 тысяч.

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