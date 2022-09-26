Ночью Одесскую область атаковали дроны-камикадзе

Одесскую область ночью 26 сентября враг атаковал дронами-камикадзе.
По официальному сообщению Оперативного командования «Юг» ВСУ, один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Двое попали в объект военной инфраструктуры.
«В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения. Предварительно пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Отмечается, что борьба с огнём и спасательная операция продолжаются.
Информация уточняется.
Как сообщала Одесса News, 25 сентября Одесса была в очередной раз атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны.
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod