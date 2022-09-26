Ночью Одесскую область атаковали дроны-камикадзе

Одесскую область ночью 26 сентября враг атаковал дронами-камикадзе.

По официальному сообщению Оперативного командования «Юг» ВСУ, один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны. Двое попали в объект военной инфраструктуры.

«В результате масштабного пожара и детонации боеприпасов организована эвакуация гражданского населения. Предварительно пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что борьба с огнём и спасательная операция продолжаются.

Информация уточняется.

Как сообщала Одесса News, 25 сентября Одесса была в очередной раз атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны.

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