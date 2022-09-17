59-летний сторонник «русского мира» из Южного может лишиться свободы на 5 лет

Правоохранители разоблачили сторонника «русского мира» из Южненской объединённой территориальной громады, который на враждебном сайте восхвалял россиян и оправдывал их вооружённую агрессию против Украины.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что во время проведения мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности Украины, правоохранители установили 59-летнего жителя Одесской области в одной из социальных сетей, заблокированных на территории нашего государства, распространяющего пророссийские материалы.

«В своих публикациях гражданин признавал правомерными преступления РФ против украинцев, в том числе оккупацию части территории страны, в которой он проживает. Также мужчина прославлял оккупантов и выказывал восхищение президентом страны-агрессора», — говорится в сообщении.

По месту жительства правонарушителя провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли компьютерную технику с установленным расширением VPN для доступа к российским интернет-ресурсам, и получили подтверждение, что именно на этой технике пользователь распространял сообщения о том, что вооружённая агрессия признаётся правомерной.

Задержанный своих действий не отрицал. Ему сообщили о подозрении в совершении правонарушения, за которое влечёт наказание ограничением свободы сроком до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Досудебное расследование уголовного производства завершено, обвинительный акт направлен в суд.

Мероприятия проводились сотрудниками Службы безопасности Украины и отделением полиции №4 Одесского районного управления полиции №2 под процессуальным руководством Доброславской окружной прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила жительницу Измаила Одесской области, которая распространяла в социальных сетях публичные призывы к поддержке российских захватчиков и пропагандировала «русский мир».

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