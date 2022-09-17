В Арцизе Одесской области демонтировали памятник немецкому философу Карлу Марксу

16 сентября в Арцизе Одесской области демонтировали находившийся перед зданием городского совета памятник немецкому философу Карлу Марксу.

Об этом проинформировал сайт горсовета.

«Сегодня в Арцизе убрали из публичного пространства монумент Карлу Марксу, который размещался перед зданием Арцизского городского совета. Его перенесут в музей», – говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что «такая же участь» ожидает и памятники Марксу в селе Холмское, Дмитрию Донскому и двум монахам — Ослябе и Пересвету. На Монументе погибшим воинам будут изменены надписи: «1941-1945» на «1939-1945» и «Никто не забыт и ничто не забыто» на «Никогда снова».

Демонтаж проводится в связи с «необходимостью переименования названий географических объектов, объектов топонимики населённых пунктов, связанных с государством-агрессором или историей российской империи или СССР».

Как сообщала Одесса News, в 2021 году жители Холмского пытались спасти свой монумент, перекрасив Карла Маркса и назвав его болгарским национальным героем и революционером Христо Ботевым. В ответ активисты села отбили памятнику нос.

Фото: Арцизский горсовет

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