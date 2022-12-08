В Беларуси объявили о перемещении войск и военной техники

7 и 8 декабря на территории Беларуси будет проводиться проверка государственной системы реагирования на акты терроризма.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Совет безопасности Беларуси.

Отмечается, что в указанный период запланированы «передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности, применение имитационных средств поражения в учебных целях».

Накануне, 6 декабря, минобороны Беларуси объявило о начале боевой подготовки вооружённых сил.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия проводятся «в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоению новым пополнением программы начальной военной подготовки».

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в присутствии беларусских войск на территории Украины для помощи российским солдатам.

3 декабря Минск посетил министр обороны России Сергей Шойгу, который вместе с Лукашенко обсуждали «сотрудничество» белорусских военных с российскими на территории Беларуси.

В украинской разведке предполагают, что Шойгу ездил к Лукашенко уговаривать на наземную операцию в Украине или угрожать аннексией Беларуси.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины заявляли, что президент РФ Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооружённую агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развёртывании «совместной региональной группировки войск» из-за якобы высокого уровня угроз «на западных границах Союзного государства».

В Генштабе ВСУ отмечали, что на случай повторного наступления с территории Беларуси Украина нарастила свою группировку на северном направлении.

28 ноября в ГУР Минобороны Украины заявили, что активизация темы наступления из Беларуси – «фейк, чтобы посеять панику».

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