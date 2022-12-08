Генштаб ВСУ подвёл итоги прошедшего боевого дня

Генеральный Штаб Вооружённых Сил Украины подвёл итоги 287-х суток военного российско-украинского противостояния.

Подробная оперативная информация состоянием на 6.00 8 декабря опубликована на странице Генштаба в Facebook.

В ней, в частности, отмечается, что авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

«Наши воины сбили ударный БпЛА типа Shahed-136 и разведывательный дрон Орлан. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и 2 состава боеприпасов противника», — говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населённых пунктов Тернова Харьковской области; Стельмаховка, Площанка, Краснопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровке, Берестовое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

В то же время, за минувшие сутки противник нанёс 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Подчёркивается, что угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и миномётные обстрелы нескольких населённых пунктов Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении обстрелам из танков и артиллерии подвергся ряд населённых пунктов Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял районы отдельных населённых пунктов в Харьковской и Луганской областях.

На Лиманском направлении зафиксировано огневое поражение врагом районов Грековки, Макеевки и Площанки Луганской области, а также Тернов, Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 07.12.2022

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник не оставляет попыток идти в наступление, обстреливая из танков, миномётов, ствольной и реактивной артиллерии населённые пункты.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил артиллерийские и миномётные обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

В Херсонском направлении враг ведёт оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населённых пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Львово, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Днепровское Херсонской области. Также под огонь попали остров Белогрудый, города Херсон и Николаев.

По имеющейся информации, на временно занятой территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в Мелитополе отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием срочно прибыть в военкомат.

Как сообщала Одесса News, 7 декабря в Одессе состоялась торжественная презентация Боевого Знамени Одесской 126-й отдельной бригады Сил ТРО.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ

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