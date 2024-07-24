Украину ночью 24 июля враг обстрелял ракетами и дронами: сколько сбито

В ночь на 24 июля 2024 года российские оккупанты провели ракетные и дроновые атаки по Украине.

По информации Сил обороны Украины, враг нанёс удар по Харьковщине баллистической ракетой «Искандер-М» и ракетой, тип которой устанавливается (из Белгородской обл. РФ).

«Также враг атаковал юг страны ударными БпЛА типа «Shahed» из Приморско-Ахтарска РФ и оккупированного Крыма», — говорится в сообщении.

Вечером 23 июля враг атаковал Николаевскую область баллистической ракетой, вероятно «Искандер-М», с территории временно оккупированного Крыма.

«Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БпЛА противника. Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил», — говорится в сообщении Командующего ВС ВСУ Николая Олещука.

Отмечается, что в результате противовоздушного боя сбито 17 вражеских БпЛА. Большинство – в Одесской области.

За прошедшие и текущие сутки Силами обороны Украины на разных направлениях уничтожены по меньшей мере 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов противника: 4 – Zala, 2 – Supercam, 2 – Орлан-10.

Одесса News информировала, что ночью 24 июля враг атаковал ударными беспилотниками типа «shahed» Измаильский район Одесской области. Под прицелом россиян была припортовая инфраструктура Измаила и многоквартирный жилой дом в городе. Возникло частичное разрушение окон, лестничной клетки и фасадной части 5-ти этажного жилого дома без последующего возгорания. Погибших нет. Три человека получили ранения. Двое из них госпитализировали в средней степени тяжести, ещё одна пострадавшая получила медицинскую помощь на месте. Произошло разрушение нескольких зданий припортовой инфраструктуры. Повреждены 3 грузовых автомобиля. На месте также вспыхнул пожар, оперативно ликвидированный сотрудниками ГСЧС.

Инфографика ВС ВСУ

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