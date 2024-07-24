24 июля из-за проведения аварийных работ часть жителей Одессы останется без света

По распоряжению НЭК «Укрэнерго», 23 июля на протяжении всех суток будут действовать стабилизационные отключения света.

Об этом сообщила ДТЭК «Одесские электросети».

Проверить информацию об электроснабжении и ознакомиться с графиком отключений можно здесь.

Кроме того, часть одесситов будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы, в частности, Северными РЭС по таким адресам: 1-я Виноградная, 2-37, 1-я Пересыпская, 1, 2-я Виноградная, 1-34, 3-я Виноградная, 1-25, ул. Четвёртая, 1-58, Авангардная, 1-31, Авдеева-Черноморского, 1, Агрономическая 1-220, Ак. Воробьёва, 5-18, 26-34, Ананьевская, 1-26, Бадаева, 1-72, Бехтерева, 2-44, Беляевская, 1-11, Бориса Жолкова, 2-25, Известковая, 1-47, Известковый посёлок, 4-12, Высокая, 1-20, Выставочная, 2-32, Ветрогонова, 1-31, Отечественная, 1-34, Владимира Винниченко, 26-59, Генерала Гудовича, 1-39, Гордиенко, 1-70, Грибоедова, 1-20, Грина, 2-23, Трусовская (Дальневосточная), 1-19, Минаевская (Декабристов), 2 — 50, Деревообрабатывающая, 1-86, Дорожная, 1-22, Караимская (Зоринская), 3-30, Ивана Мазепы, 1-43, Испанская, 1-36, Кольцевая, 1-12, Котляревского, 12, Коцюбинского, 1-21, Кривобалковская, 1-38, Юзефа Крашевского (Крылова), 1-19, Круговая, 1-36, Крушельницкого, 1-37, Куницы, 1-17, Лавковая, 1-45, Левадная, 1-16, 22-26, Лиственная, 1-13, Шевалёвых (Лизы Чайкиной), 1-19, Летняя, 1-41, Котлеевская (Ломоносова), 1-4, 20, Маловского, 3-32, Матюшенко, 2, 25-58, Мациевской, 1-44, Металлистов, 1-15, Николая Боровского, 1-102, Николая Михновского, 1-63 , Мирная, 1-29, Михаила Грушевского, 2-52, Петра Болбочана (Мичурина), 1-43, Молодёжная, 1-49, Неждановой, 1-129, Нерубайская,4-30, Нечуя-Левицкого, 4-16, Никитина, 10-71, Чигиринская (Новомосковская), 19, Обрывистая, 1-22, Одесская, 1-58, Озёрная, 26-66, Осенняя, 1-12, Павлодарского, 1-76, Парковая, 4-81, Пассионарии, 1-26, Саймона Литмана (Пестеля), 1- 97, Петра Ивахненко, 30, Плиева, 1, Почтовая, 1-86, Праведников мира, 7-86, Промышленная, 1- 195, Профессора Коровицкого, 1- 151, Проценко, 1-26, 40-50, Радиальная, 1-4, Рачкова, 4-14, Рождественская, 1-12, Романа Шухевича, 1-36, Савранская, 1-28, Филиппа Орлика (Салтыкова-Щедрина), 3 -44, Самодеятельная, 1-34, Сашка Хорошенко, 1-53, Светлая, 1-14, Поселковая, 1-35, Семёна Палия, 77, Сергея Ядова, 1-68, Слободская, 1-44, Социальная, 3- 24, Стельмаха, 2-44, Тарутинская, 1-13, Тихая, 2-52, Андрея Совы (Тургенева), 1-24, Украинская, 1-20, Усатовская, 1-39, Училищная, 1-47, Хавкина, 2-74, Химическая, 1-12, 200-216, Хуторская, 1-24, 81-95, Цебриковская, 1-13, Шилова, 1 – 42, Архитектора Нештурхи (Ширшова), 10-77, Ядова, 8, 61, Нерубайская/Училищная, 34, пл. Молодёжи, 2, 17А, пер. 1-й Известковый, 1-11, пер. 1-й Деревообрабатывающий, 1-27, пер. 1-й Ключевой, 1-17, пер. 1-й Наличный, 3-7, пер. 1-й Пересыпский, 1-19, пер. 1-й Полевой, 2-14, пер. 1-й Студенческий, 1-19, пер. 1-й Юбилейный, 1-12, пер. 2-й Деревообрабатывающий, 1-40, пер. 2-й Ключевой, 1-15, пер. 2-й Наличный, 1-12, пер. 2-й Полевой, 1-3 пер. 2-й Студенческий, 1-19, пер. 2-й Химический, 7 пер. 2-й Юбилейный, 2-14, пер. 3-й Деревообрабатывающий, 1-91, пер. 3-й Наличный, 1-9, пер. 3-й Студенческий, 2-8, пер. 3-й Ступенчатый, 11, пер. 3-й Химический, 1-14, пер. 4-й Деревообрабатывающий, 1-117, пер. 4-й Наличный, 2-7, пер. 4-й Студенческий, 1-15, пер. 5-й Деревообрабатывающий, 2-147, пер. 5-й Наличный, 1-5 пер. 5-й Студенческий, 1-12, пер. 6-й Наличный, 2-9, пер. 7-й Наличный, 4-10, пер. Агрономический, пер. Бадаева, 1-21, пер. Испанская, 1-3, 17, пер. Килевой, 1-9, пер. Ключевой, 3-21, пер. Ковыльный, 1-17, пер. Крыжановский, 1-28, пер. Круговой, 1-13, пер. Крушельницкой, 1-5, пер. Любашёвский, 1-19, пер. Людмилы Гинзбург, 1-12, пер. Мастерской, 1-11, пер. Москети, 1-11, пер. Нефтяников, 3-9, пер. Неждановой, 1-8 пер. Новый, 1-14, пер. Одесский, 3-15 пер. Оранжерейный, 1-20, пер. Парковый, 1-8, пер. Сахарный (пер. Пестеля), 5-12, пер. Петра Калнышевского, 1-10, пер. Почтовый, 1-9 пер. Ионы Атаманского (пер. Пролетарский), 1-15, пер. Промышленный, 1-38, пер. Саранский, 5, 9, пер. Севастопольский, 2-18, пер. Поселковый, 3-11, пер. Сумской, 2-28, пер. Шахтинский, 1-46, пер. Шебелинский, 1-27, пер. Ширяевский, 21, 28, просп. Зелёный, 1-31, спуск 2-й Пересыпский, 1-23, спуск Латвийский, 1-27, спуск Мациевской, 25а, спуск Слободской, 27б, 29. Работы до 17:00.

Семёна Палия, 68, 70, Мариупольская (Ростовская), 2, Лесная, 2-12, Садовая, 1-18. Работы до 18:00.

Южные РЭС: Авдеева-Черноморского, 4, 8, 19, Окружная, 3-20, Урожайная, 3-38, Чубаевская, 11, Фонтанская дор., 30-32, пер. Мореходный, 13. Работы до 16:00.

пер. Загородный, 9 пер. Кошевого, 5/В, Василия Симоненко, 1, 11. Работы до 19:00.

Центральные РЭС: Авиационная, 38 – 58, Богуна, 6, 12/2, 21, Бреуса, 4-88, Композитора Вербицкого (Вронского), 1-63, Малишевского (Гастелло), 9-167, Гранатная, 1-54, Дубовая , 1-31, Зелёная, 1-42, Цветочная, 1-21, Апрельская, 1-33, Клименко, 25, 33, Ближние Мельницы (Кондренко), 1-99, 50-72, Кордонная, 3-74, Николая Лысенко (Корнюшина), 1 – 27, Кострова, 30, Композитора Бортнянского (Кристаловского), 1а, 3, 26, Композитора Лятошинского (Перепечко), Ференца Листа (Елина). Работы до 17:00.

Малиновского Маршала, 79-152, Маршала Бабаджаняна, 30-54, Йозефа Прибика (Минская), 7 — 49, Алексея Косяченко, 2 — 44, Платановая, 1 — 126, Профсоюзная, 2-34, Пшеничная, 7 , 32-54, 114, 116, Святослава Рихтера, 8 – 130, Сельская, 7 – 44, Живописная (Скворцова), 24-51, Спартаковская, 1-63, Степная, 11, 17/2,43, Текстильщиков, 1 – 14, Татьяны Тэсс, 3-19, 43, 60, Тенистая, 9, Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10, Туристская, 1-46, Центральный Аэропорт, 1 – 15, 23, пер. 1-й Сиреневый, 1-6, пер. 1-й Кипарисный, 2, 4, пер. 2-й Сиреневый, 1 – 19, пер. 3-й Кипарисный, 1-4, пер. Сиреневый, 2, пер. Гранатный, 2-8, пер. Джутовый, 1-10, пер. Ковровый, 5-9, пер. Конструкторский, 1-11, пер. Граничный, 1-15, 25, 29, 35, пер. Короткий, 2-4, пер. Кострова, 7, 30, 34, 37, пер. Малиновский, 7, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Мостовой, 1-4 пер. Парашютный, 1-26, пер. Пилотный, 2 – 9 пер. Радиальный, 1-12, пер. Спартаковский, 1-33, пер. Туристский, 2-12, пер. Фруктовый, 1-11, проезд Сиреневый, 1-6. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференцированности по уровню потребления.

Ситуация в энергосистеме после обстрелов России остаётся крайне тяжёлой, но после 20 июля, по утверждению Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме и отключения электроэнергии будут не столь продолжительными.

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