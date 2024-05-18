18 мая в Одессе аварийное отключение света в жилых домах, других отключений нет

Жители ряда улиц в Одессе 18 мая будут без света по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы запланированы Центральными РЭС по таким адресам: Пастера, 8, 10, 12, Княжеская, 6, Новосельского, 9, 20, 22, Сеченова, 3, 7, 9. Работы продлятся до 19:00.

18 мая НЭК Укрэнерго не доводит лимиты потребления электрической энергии для Одесской области. Ограничений не прогнозируется, соответственно, графики стабилизационных отключений применяться не будут.

«Однако ситуация в энергосистеме чрезвычайно сложна. Поэтому призываем разумно потреблять электроэнергию в часы пикового потребления с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00», — говорится в сообщении ДТЭК «Одесские электросети».

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