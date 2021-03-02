Кому в Одессе отключат свет 3 марта

3 марта в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 3-й Хаджибеевский переулок: 1, 1А, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 17:00

3 мар. Ивана Франко: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 10б, 11, 12, 13, 13а, 14, 14а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 18:00

3 мар. Академическая (Пионерская): 1, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5корпГ

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 19:00

3 мар. Бригадная: 2, 3а, 3б, 4, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 7а, 7б, 7В, 7Є, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 12, 13/1, 13/2, 13/3, 13/5, 13/6, 13/7, 14, 15, 15/А, 15а, 16, 16а, 17, 17/1, 17А, 17б, 18, 18а, 19, 20, 20б, 21, 21а, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27-А, 28, 28а, 29, 29а, 29б, 30, 31, 31/3, 31а, 33, 34, 34а, 34-Б, 34-В, 36, 36а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 18:00

3 мар. Гвардейская: 3, 5, 6а, 8, 8а, 10, 12, 12а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 18:00

3 мар. Гладкова: 42А, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 64а, 64б, 66, 72, 72а, 74, 153б, 161, 161а, 163, 165, 167, 169, 171, 171а, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 201а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 17:00

3 мар. Зоопарковая: 1, 3, 5, 5А, 7, 7а, 7Б, 8А, 9, 9А, 9Б, 11, 11А, 13, 13А, 13Б, 13В, 15, 15А, 15Б, 17, 17А, 17Г, 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 19:00

3 мар. Кондрашина: 1, 1/2, 1/5, 3, 5, 7, 7/9, 7-9, 9-9а, 9А, 11а, 79/2

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 18:00

3 мар. Кутузакия Александра улица: 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 19:00

3 мар. Льва Семиренко: 1, 2Д, 3, 3а, 5, 5А, 9, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 27, 28б, 29, 29б, 30, 30а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37Б, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 57

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 17:00

3 мар. Маршала Говорова: 10, 10/2, 12, 14, 14А, 15, 16, 16А, 16Б

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 19:00

3 мар. Южная улица: 13, 15, 15а, 15б, 16, 18, 20, 22, 48

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 19:00

3 мар. Республиканская: 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 185, 197, 201, 211, 217, 223, 225а, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 243, 245, 247, 249

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 17:00

3 мар. Раскидайловская улица: 30

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 19:00

3 мар. Тенистая: 15

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 19:00

3 мар. Фонтанская дорога, Приморский р-н: 17, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 19:00

3 мар. Фонтанская дорога, Приморский: 65

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 18:00

3 мар. Фонтанська дорога, Киевский: 20, 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20А, 22, 204

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 18:00

3 мар. Хаджибеевская дор: 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189_191, 191, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 239а, 241, 241а, 241б, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 261, 263, 265, 265а, 267а, 269, 271, 271а, 273, 275, 277, 277а, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 17:00

3 мар. Чубаевская: 1а, 1, 2, 2\А, 4, 4а, 6, 10, 10а

Вид отключения: плановое. Причина: ремонт ПЛ. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 18:00

3 мар. Чумацкая: 7, 41

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: зарегистрировано. 9:00

3 мар. 17:00

3 мар. Шевченко проспект: 8/13

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

3 мар. 19:00

3 мар.

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