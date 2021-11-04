Кому в Одессе 5 ноября отключат свет

5 ноября в связи с проведением плановых и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение будет прекращено по таким адресам:
- 1-й Амурский переулок, 1, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 14, 16, 18, с 09:00 по 17:00
- 1-й Лазурный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, с 09:00 по 17:00
- 1-й переулок Василия Кандинского, 4, 15а, с 09:00 по 19:00
- 1-й Восточный переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 11А, 9А, 3а, 13А, 18, 14А, 6А, 16А, 9Г, с 09:00 по 17:00
- 1-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, с 09:00 по 19:00
- 2-й Амурский переулок, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, с 09:00 по 17:00
- 2-й Лазурный переулок, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9, с 09:00 по 17:00
- 2-й Обильный переулок, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4а, 10А, 14а, 12, 14, 16, 18, 20, с 09:00 по 19:00
- 2-й переулок Александра Невского, 7Б, 7В, с 09:00 по 19:00
- 2-й переулок Василия Кандинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, с 09:00 по 19:00
- 3-й Амурский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 6а, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, с 09:00 по 17:00
- 3-й Лазурный переулок, 1А, 14А, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 1, 5б, 6, 6А, 9, 10, 14, 5а, с 09:00 по 17:00
- 3-й переулок Василия Кандинского, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4А, 3А, 15А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, с 09:00 по 19:00
- 3-й Проектируемый переулок, 6В, 6В/1, с 06:00 по 21:00
- 4-й Амурский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2а, 7, 12А, 9, 10, 11, 12, 14, 16, с 09:00 по 17:00
- 4-й Лазурный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, с 09:00 по 17:00
- 4-й Проектируемый переулок, 5, 5а, 7, 7а, с 06:00 по 21:00
- 4-й Ульяновский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 1а, 11а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, с 09:00 по 19:00
- 5-й Лазурный переулок, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, с 09:00 по 17:00
- 5-й переулок Василия Кандинского, 14а, 19, с 09:00 по 19:00
- 5-й Проектируемый переулок, 4, 6, 8, с 06:00 по 21:00
- 5-й Ульяновский пер., 1, 19А, 3, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7а, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9, с 09:00 по 19:00
- 5-я линия Марии Демченко, 61, с 06:00 по 20:00
- 6-й Лазурный переулок, 3, 4, 5, 6, 7, с 09:00 по 17:00
- 7-й Соляной переулок, 4, 14, 20а, 20Б, 22, 24, с 08:00 по 20:00
- Академика Вавилова улица, 1а, 44б, 1Б4/1, 1Б-4/1, 1Б-4/2, 1, 2, 2а, 2в, 2г, 2д, 3, 4а, 4б, 4, 6, 8, 10, 10а, 12А, 1Б/1, 12в, 12В, 34, 36, 36/1, 36а, 36б, 38, 38а, 40, 40а, 40б, 40в, 40д, 42, 42а, 44, 44А, 12б, с 06:00 по 20:00
- Академика Вильямса улица, 59, 59/1, 59/2, 59/4, 59г1, 59г2, 59к, 59к., 63, 63а, с 09:00 по 17:00
- Академика Вильямса улица, 19, 71б, 39а, 51а, 72а, 39г, 41Д, 41з, 43Д, 43Е, 43Ж, 43З, 43К, 33, 35, 35А, 35Б, 39, 39/1, 39А, 39Б, 39В, 41, 41Б, 41В, 41Г, 41Ж, 43, 25, 45, 45в, 49, 51, 55, 57, 59/ 3, 59/3, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 59а, 59б, 59в/2, 59в1, 59г, 59д, 59к, 59к., 61, 65, 67, 69, 71, 71А, 43/2, с 06:00 по 20:00
- Академика Королёва улица, 63, 85/3, 69, 69/1, 69/2, 71, 71/1, 75, 75/1, 75/2, 65, 79/1, 81/1, 81/2, 81/3, 83, 83/1, 85, 85/1, 85/2, 79, с 06:00 по 20:00
- Академика Королёва улица, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/3, с 09:00 по 17:00
- Александра Невского улица, 42а, 44, 44а, 44А/1, 46А, 48а, с 09:00 по 19:00
- Амвросия Бучмы, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12Б, 12А, 12, 15, 16, 18, 29, с 09:00 по 17:00
- Амурская улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 3А, 16А, 26, 24 А, 21 А, 2 А, 55/2, 46 А, 42а, 33/2, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 57, 61, 63, с 09:00 по 17:00
- Ангарская улица, 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 36, 37, с 09:00 по 17:00
- Аэродромная улица, 1, с 09:00 по 17:00
- Балтская дорога, 153, с 08:00 по 20:00
- Бахчевая улица, 1, 36Б, 1Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6а, 7, 7А, 8А, 9, 9а, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 13А, 1А, 14А, 15, 15А, 15б, 15Л, 16А, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 20А, 22, 24, 26, 30, 31, 31А, 34, 36, 36А, 14, с 09:00 по 17:00
- Бородинская улица, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 90а, 66А, 78А, 85А, 103, 94 А, 74А, 87А, 96А, 97/1, 97А, 54А, 99А, 83а, 100а, 83Б, 101А, 101Б, 48А, 137Б, 137А, 133В, 106А, 106Б, 131а, 122А, 108А, 119б, 109А, 119А, 117/1, 112А, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, с 09:00 по 17:00
- Бородинский переулок, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9, с 09:00 по 17:00
- Братская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, с 09:00 по 17:00
- Бригадная улица, 43Б, 44, 45, 48, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 51А, 57А, 67а, 73, 54а, 54б, 73а, 97а, 87А, 77А, 83а, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, с 06:00 по 21:00
- Ванцетти улица, 54, с 09:00 по 19:00
- Вертелецкого улица, 47В, с 09:00 по 19:00
- Весенняя улица, 8, 24, 26, 28, 30, 32, 34, с 06:00 по 20:00
- Вячеслава Кириллова улица, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 7б, 3/А, 8а, 3. 3А, 9в, 3а, 4/1, 12а, 12Б, 16, 5А, 14а, 5б, 8в, с 06:00 по 20:00
- Гвардейская улица, 1, 2, 2а, 2б, 4, 4а, с 06:00 по 21:00
- Генерала Бочарова улица, 18а, 22, 22а, 24/26, 28, с 09:00 по 21:00
- Гераневая улица, 2, с 06:00 по 21:00
- Героев-Пограничников улица, 4, с 06:00 по 21:00
- Горизонтальная улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 4А, 4Б, 49А, 8, 9, 11, 49, 50, с 09:00 по 17:00
- Дальницкое шоссе, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 29, 39, 53, 63, 115, 121, 125, 131, 139, 149, 27А, 13А, 37А, 133А, 109А, 159, 49А, с 09:00 по 17:00
- Дмитрия Донского улица, 57, с 09:00 по 19:00
- Дунайская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36, с 09:00 по 17:00
- Жолио-Кюри улица, 26, с 09:00 по 21:00
- Звёздная улица, 5, 7А, 7Б, 8, 58, с 06:00 по 20:00
- Зерновая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6А, 9А, 9Б, 5А, 7А, 11А, 26/1, 15А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, с 09:00 по 17:00
- Злаковая улица, 1А, 31/1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 15А, 16, 1, 17В, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 31/2, 17, с 09:00 по 17:00
- Ивана Франко улица, 39, 47д.3, 45, 45А, 47, 49, 55, 7а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19А, 20, 41, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 47/5, 47/5в, 47/6, 47/7, 20/1, с 06:00 по 21:00
- Казанская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 18, 20, 23, 24, 14Б, 11а, 25, 11г, 22 А, 13а, 11 В, 11Б, с 09:00 по 17:00
- Китобойная улица, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 61б, 77б, 77Г, 53а, 78а, 50б, 79Б, 63а, 49Г, 81а, 55а, 65а, 65б, 55в, 51а, 110, 87а, 87б, 57а, 69а, 52В, 52Г, 71А, 59а, 50а, 53/1, 102а, 75 а, 75б, 106а, 61а, 70а, с 09:00 по 19:00
- Кондрашина улица, 11, 39/1, 13, 15, 15/1, 15/3, 15/4, 11/15, 18, 19, 19А, 20, 21, 23/1, 17, с 06:00 по 21:00
- Курганская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 5а, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, с 09:00 по 17:00
- Льва Семиренко, 2, с 08:00 по 15:30
- Леонова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 8А, 32, 15А, 2А, 60б, 60А, 58А, 50А, 49/1, 43А, 42Б, 41а, 42А, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 62, с 09:00 по 17:00
- Локальная улица, 1, 1А, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, с 09:00 по 17:00
- Лунная улица, 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 38, с 06:00 по 20:00
- Люстдорфская дорога, 242б, 244, 252, 254, 256, 244а, 242в, 256а, 258а, 258, 260, 262, с 06:00 по 20:00
- Люстдорфская дорога, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 93а, 101А, 97а, 105, 113а, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 155, с 09:00 по 19:00
- Магистральная улица, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 79, 49А, 41А, 51а, 51Б, 67А, 45А, 68а, 68д, 53а, 45Б, 55А, 72А, 80, 74А, 47В, 59А, 78А, 59Г, 43А, 80/1, 120а, 118б, 102а, 100 А, 84а, 94А, 86А, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, с 09:00 по 17:00
- Маковая улица, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 38Б, 20А, 40А, 2А, 38а, с 09:00 по 17:00
- Маковый переулок, 2, 2А, 3, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, с 09:00 по 17:00
- Мичурина улица, 2а, 2, 4, 2г, 2з, 6, 4а, 2в, 2б, 8, 23, 24, 41, 42, 81, 82, с 06:00 по 20:00
- Неделина улица, 44, 58, 60, 62, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 89г, 111, 90/1, 90а, 85А, 58/2, 93а, 93б, 93в, 93Г, 93г1, 93д, 93д/2, 93е, 93ж, 86а, 95а, 95б, 95в, 95г, 95д, 83а, 97а, 87а, 99а, 83Б, 101а, 81а, 89а, 89б, 107а, 107Б, 89в, 93/2, с 06:00 по 21:00
- Нескучная улица, 1, 12А, 2А, 3, 4, 5, 2, 7, 9, 10, 12, 6, с 09:00 по 17:00
- Николая Аркаса улица, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 75б, 59а, 77а, 67А, 78А, 78Б, 92А, 47А, 69А, 51а, 95А, 81А, 81В, 63/1, 73б, 47/2, 162а, 101А, 101б, 101В, 142А, 136А, 134Б, 134а, 132А, 128А, 124/2, 110А, 124/1, 122В, 122А, 113/2, 117А, 116А, 101, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 132, 134, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, с 09:00 по 17:00
- Обильная улица, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 64Б, 64в, 78, 66а, 58/2, 68/А, 68/А/1, 57а, 70А, 60А, 57б, 57Б/1, 64/1, 64а, 56а, 78А, 78Б, 101А, 95а, 89а, 88а, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 871, с 09:00 по 19:00
- Огородная улица, 101, с 09:00 по 17:00
- Озёрная улица, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, с 09:00 по 17:00
- Патриотическая улица, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 49А, 96А, 65А, 84а, 80А, 77А, 92А, 86/94, 158А, 124Б, 122Б, 106А, 122а, 118б, 118А, 113а, 112/, 112А, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 160, с 09:00 по 17:00
- переулок Ивана Франко, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8А, 3а, 5а, 10а, 13, 11а, 7а, с 06:00 по 21:00
- переулок Мичурина, 2, с 06:00 по 20:00
- переулок Ползунова, 12А, 19, с 09:00 по 17:00
- Петра Лещенко улица, 2, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 42, 44, 46, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 93Б, 93В, 20А, 95А, 89А, 89Б, 97А, 87А, 102г, 102Д, 18А, 107, 93 Б, 93А, 87Б, с 09:00 по 17:00
- Петрашевского улица, 1, 22а, 2, 2А, 2а/1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 1а, 7б, 8, 8а, 8А/1, 9, 10, 10а, 10Б, 17, 22/1, 7а, с 06:00 по 21:00
- Планетная улица, 26а, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 34А, 36А, 43б, 34Б, 34В, 38Г, 54, 47а, 47б, 35а, 48/1, 48а, 40Б, 49а, 40в, 40г, 51/А, 35б, 41/2, 53А, 53Б, 41а, 97а, 81Б, 56а, 81а, 79Б, 66уч2, 61А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 97, 99, 101, с 09:00 по 19:00
- Ползунова улица, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 5а, 3а, 6а, 4а, 8а/22, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, с 09:00 по 17:00
- Проточный переулок, 1, 1/1, 3, 5, 8, 13, 15, с 09:00 по 17:00
- Санитарная улица, 1, 37А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 А, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 18, 2, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 35А, 37, 37/1, 18А, с 09:00 по 17:00
- Северная улица, 12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 72 А, 35В, 43Б, 74 Б, 66 А, 29А, 67А, 37А, 78 А, 39А, 69А, 47А, 62 А, 82а, 83, 180А, 124 А, 116/2, 106А, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 182, 188, с 09:00 по 17:00
- Северный переулок, 33, 35, 33Б, 37, 35А, 33А, 37А, 37Б, 45, 46, 47, с 09:00 по 17:00
- Сиреневая улица, 23, 39Б, 56, с 06:00 по 20:00
- Сосюры улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 18а, 18Б, 13а, 22, 20а, 5а, 1а, 61А, 33а, 31а, 29А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 67, с 09:00 по 17:00
- Танфильева улица, 6, с 06:00 по 20:00
- Тепличная улица, 1, 2, 3, 4, 14, 16а, 17, с 08:00 по 15:30
- Тираспольская улица, 28, с 09:00 по 17:00
- Тираспольское шоссе, 31, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 59Б, 59В, 51а, 61а, 51б, 53а, 89а, 39а, 37/3, 97, 59а, 97А, 155А, 149А, 127А, 109А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 151, 152, 153, 155, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219, с 09:00 по 17:00
- Ученическая улица, 1, 55Б, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1ж, 3, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 11А, 12, 13А, 14, 14А, 15, 17, 18, 1А, 19, 19б, 22А, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 18А, с 09:00 по 17:00
- Фонтанская дорога, 14а, 14б, 14в, 14г, 14, 16, 16/8, 16а, 16Б, 1414б, с 06:00 по 21:00
- Французский бульвар, 26/1, 261, с 08:00 по 21:00
- Черкасская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7А, 7В, 4А, 8а, 6А, 9А, 17А, 15А, 11а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 28, с 09:00 по 17:00
- Черновицкий переулок, 1, 20А, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 2А, 12, 13А, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 11, с 09:00 по 17:00
- Чубаевская улица, 27/4, с 06:00 по 21:00
- Чумацкая улица, 43, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 83, 85, 89, 103Б, 103А, 97А, 91, 93, 97, 99, 108, 109, 110, с 09:00 по 17:00
- Шевченко проспект, 12/1, 12/2, 121, с 08:00 по 21:00
- Штурвальная улица, 17/А, с 06:00 по 21:00
- Эстафетная улица, 2, 4, 4а, 4б, с 06:00 по 20:00
- Эстонская улица, 19А, 20, с 06:00 по 20:00
- Яблоневая улица, 33, с 06:00 по 20:00.
Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» скорректировал график плановых работ, чтобы обеспечить больных Covid-19, подключенных к кислородным аппаратам дома, стабильным электроснабжением.
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