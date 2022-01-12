В Одесской области разгружают два балкера с углём из США

Докеры порта «Южный» и частного порта «ТИС» разгружают балкеры Volos и Cora Oldendorf, доставившие для украинских ТЭЦ две партии энергетического угля из США по заказу компании «ДТЭК Энерго».

Об этом сообщила Укринформу пресс-секретарь порта «Южный» Татьяна Бахтиарова.

«75 тыс. тонн энергетического угля доставил 12 января в порт «Южный» балкер Cora Oldendorf под флагом Либерии. Это восьмое судно типа «Панамакс», выполнившее заказ компании «ДТЭК Энерго». Докеры приступили к разгрузке балкера», – отметила Бахтиарова.

14-15 января портовики ожидают прибытия судна W ARCTURUS, которое доставит в ГП «МТП «Южный» ещё 74 тыс. тонн угля для ПАО «Центрэнерго».

В то же время у причала терминала «ТИС» продолжается перевалка 75,5 тыс. тонн энергетического угля, доставленного балкером Volos из штата Луизиана.

Порт «Южный» в Facebook также сообщает, что 11 января около 5-го причала «МТП «Южный» обрабатывается судно «Alona». Этот кейпсайз составляет 177 944 тонны, длина 292 метра и ширина 45 метров. Флаг — Мальта. К разгрузке заявлено 57 400 тонн железорудного концентрата. Завершение обработки судна запланировано на 12 января.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК подписала контракты на девять судовых поставок – это около 618 тыс. тонн угля для нужд украинских ТЭС. Первое судно для нужд государственных ТЭС «Центрэнерго» прибыло в Украину 20 ноября, ещё пять для нужд ТЭС «ДТЭК Энерго» прибыли в течение декабря. Три судовых поставки ожидаются в январе.

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