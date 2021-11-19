Первый балкер с углём для «Центрэнерго» зайдёт в порт «Южный» 20 ноября

Балкер Singapore Eagle с 60,5 тыс. тонн американского энергетического угля для ПАО «Центрэнерго» зайдёт в ночь на 20 ноября в морской порт «Южный».

Об этом сообщила Укринформу пресс-секретарь морского порта Татьяна Бахтиарова.

«Прибытие балкера Singapore Eagle с партией энергетического угля для ПАО «Центрэнерго» ожидаем поздно ночью или утром 20 ноября. Для перевалки заявлено 60 тыс. 500 тонн угля, отправленного американской угольной компанией», — отметила Бахтиарова.

По её словам, портовики также готовы принять и оперативно разгрузить ещё два судна типа Capesize – Johny Cash (73 тыс. тонн угля) и Saphira (77 500 тонн угля) для ПАО «Центрэнерго» и компании ДТЭК, которые сейчас на пути к гавани.

Как сообщала Одесса News, порты в ноябре примут пять судов с импортным углём из США общим объёмом примерно 280 тыс. тонн для ДТЭК и государственной компании «Центрэнерго».

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