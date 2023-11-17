Временным коридором в Чёрном море из украинских портов уже прошли 115 судов

С начала работы объявленного ВМС ВСУ в августе временного морского коридора в Чёрном море из портов Одесса, Черноморск и Южный вышли 115 судов.

Об этом сообщил глава ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) Юрий Литвин 17 ноября во время «Инфрастуктурного дня», проводимого Европейской бизнес-ассоциацией (ЕВА).

По информации АМПУ, в порты Большой Одессы за три месяца работы временного коридора зашли 148 судов.

В общей сложности, порты обработали за это время 4,4 млн т грузов. В частности, в августе было обработано 59,6 тыс. т, в сентябре – 277,9 тыс. т, в октябре – 1,994 млн т, с начала ноября – 1,591 млн тонн.

Как сообщал Одесса News, из соображений безопасности, не все средства передвижения включают AIS по пути из и в украинские порты. Украина 10 августа объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов. Эти маршруты, прежде всего, использовались для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный ещё с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

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