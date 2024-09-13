В ВМС Украины раскрыли подробности российской атаки на судно с пшеницей

Гражданское судно-зерновоз Ауа, атакованное страной-агрессором Россией, находилось в исключительной экономической зоне Румынии.

Об этом сообщает BBC.

Корабль шёл из порта Черноморск. Ракетный удар произошёл около 23.00 по местному времени, когда он был в 55 км от румынского порта Сфынту-Георге в дельте Дуная. На судне повреждены грузовой трюм и кран с левого борта, но после взрыва зерновоз остался на ходу и дошёл до грузового порта Констанца в Румынии, говорится в сообщении.

ВВС отмечает, что Румыния входит в НАТО, но гарантии коллективной обороны Альянса распространяются только на суверенную территорию, исключительная экономическая зона к ней не относится.

По данным Военно-Морских Сил, ходящее под флагом Сент-Китс и Невис судно Ауа было атаковано крылатыми ракетами, предположительно, Х-22. Оккупанты использовали стратегические бомбардировщики Ту-22, говорится в сообщении.

В силах обороны подтвердили, что балкер находился за пределами организованного Украиной временного морского зернового коридора и её территориальных вод.

«Радіо Свобода» пишет, что на борту были 22 члена экипажа, никто из них не пострадал.

Одесса News информировала, что обстреле гражданского судна, перевозившего зерно в Египет, днём 12 сентября проинформировал Президент Украины Владимир Зеленский.

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