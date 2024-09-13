В Одессе проходит международный форум Odesa Economic Revival forum–2024. Событие объединило специалистов, политических деятелей, руководителей городов, дипломатов и представителей бизнеса из разных стран мира.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Открывая мероприятие, мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что город возвращается к традиции проведения экономических форумов.

Одесский городской голова среди основных целей форума назвал желание показать инвестиционную привлекательность Одессы, условия для ведения бизнеса и готовность к развитию, несмотря на военное время; консолидировать власть, бизнес и международных партнёров на единой площадке; продемонстрировать малому, среднему и крупному бизнесу открытость городских властей к диалогу, сотрудничеству и воплощению бизнес-идей.

“Одесса изначально создавалась как европейский город. Сюда ехали в поисках лучшей судьбы со всех уголков мира. За 50 лет порто-франко город получил наибольший расцвет, превратившись в один из важнейших мировых торговых портов, поставлявший зерно половине Европы. Об этом свидетельствуют исторические факты. И сегодня можно с уверенностью сказать, что Одесса остаётся флагманом развития страны. Расцвет европейской Украины начнётся именно отсюда», — отметил городской голова.

Среди гостей форума, как сообщала Одесса News, американский дипломат, бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер и бывший советник замминистра по международным делам в Министерстве финансов США Томас Данс.

«Сегодня Одесса — это та ниточка, которая поддерживает, я больше, чем уверен, на более 50 процентов экономику всей Украины. Потому что с запуском портов, масса крупных предприятий в Украине заработала. Поэтому Одесса сегодня, я думаю, что играет 50% общего существования экономики Украины», — сказал на форуме глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Фото: «Одесса», ООГА

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