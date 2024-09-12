В Одессу приехали известные международные политики

В Одессе с рабочим визитом находятся американский дипломат, бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер и бывший советник замминистра по международным делам в Министерстве финансов США Томас Данс.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что международные политики встретились с одесской молодёжью, в частности, членами Молодёжного совета при Одесском городском голове.

«Во время встречи участники рассказали о приоритетных направлениях развития молодёжной политики в Одессе и пообщались с почётными гостями на наиболее волнующие активную молодёжь Одессы темы», — говорится в сообщении.

Одесса News сообщала о визите в сентябре 2024 года в Одессу новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индия в Украине Рави Шанкара.

Фото: «Одесса»

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