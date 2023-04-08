В США обнаружили новую утечку секретных документов о военных планах Украины

В социальных сетях обнаружили новую партию американских секретных документов по Украине, Китаю и Ближнему Востоку.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

Документы были обнаружены в сети Twitter и других сайтах в пятницу, 7 апреля.

Как отмечается, это уже вторая в течение нескольких дней большая утечка секретных документов, что вызывает беспокойство в Пентагоне.

Сообщается, что на этот раз в сеть слили более сотни документов. Аналитики считают, что масштаб утечки вместе с конфиденциальностью самих документов может нанести большой ущерб национальной безопасности США.

«Новая утечка документов, похоже, выходит за рамки строго секретных материалов о военных планах Украины. Аналитики по вопросам безопасности, ознакомившиеся с документами, попавшими в соцсети, говорят, что растущая коллекция материалов также содержит конфиденциальные данные о Китае, Индийско-Тихоокеанском театре военных действий, Ближний Восток и терроризм», — говорится в сообщении.

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Мик Малрой заявил, что утечка секретных документов является «значительной брешью в системе безопасности», что может помешать военному планированию Украины.

«Поскольку в основном были опубликованы фотокопии документов, похоже, что это была умышленная утечка, совершённая кем-то, кто хотел нанести ущерб усилиям Украины, США и НАТО», – сказал Малрой.

По данным NYT, один из чиновников заявил, что документы, вероятно, поступили не от украинской стороны, поскольку у неё не было доступа к конкретным планам, имеющим маркировку офисов Объединённого штаба Пентагона. Другой чиновник отметил, что определить то, как произошла утечка документов, станет возможной после того, как будет выяснено, кто из чиновников имел к ним доступ.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором, в частности, обсуждался вопрос предотвращения утечки информации о действиях ВСУ.

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