На выставке карикатур погасили марку с изображением первой «взятки» в Одессе

Во Всемирном клубе одесситов открылась выставка карикатур «Коррупция – опасность для всего мира».

На мероприятии торжественно погасили марку, на которой изображена одна из представленных работ, сообщает Укринформ.

По словам соавтора проекта, члена Международной федерации журналистов, пресс-офицера ротари-клуба «Одесса-Ришелье» Александра Фёдорова, идея проведения выставки карикатур на тему коррупции родилась в прошлом году во время турне с выставкой «Русский корабль, иди…».

«В процессе моего общения с известным украинским карикатуристом Владимиром Казаневским возникла идея сделать эту антикоррупционную выставку. Владимир впервые заявил о ней на круглом столе, организованном Международной ассоциацией карикатуристов в Париже. Начали поступать работы, на сегодняшний день эта выставка состоит из около ста работ карикатуристов из более чем 21 страны мира», — рассказал Фёдоров.

Он добавил, что работы по антикоррупционным темам и сейчас продолжают поступать как от профессиональных мастеров, так и от простых любителей сатиры и юмора.

Соавтор проекта сообщил, что самой молодой участницей выставки карикатур является 10-летняя девочка Елена. Она послала работу «Стоп коррупция», на которой нарисованы окровавленные ладони.

Фёдоров также обратил внимание на работу Казаневского, на которой изображается, как некоторые люди позволяют себе зарабатывать на войне. Недобросовестные чиновники изображены в виде комаров, которые сосут кровь из руки защитника Украины.

Присутствовавший на мероприятии президент ротари-клуба «Одесса Ришелье» Вячеслав Воронков, являющийся одним из организаторов выставки, подчеркнул, что есть две вещи, которых боится коррупция.

«Коррупция боится света и смеха. Ведь карикатура на то и карикатура, чтобы изображать коррупционеров в неприглядном виде», — отметил Воронков.

После проведения выставки в Одессе экспозицию планируется показать в других городах Украины, а также в странах ЕС.

После осмотра экспозиции присутствовавших пригласили на спецгашение новой марки, на которой изображено напоминание о первой одесской «взятке». Автор фотографии – руководитель Ассоциации карикатуристов Одессы Виктор Джевага.

«На картине изображён знаменитый памятник на доме Фальц-Фейна. Я заменил шар, который держат атланты, апельсином, чтобы все вспомнили давнюю «взяточку». 1800 год царь Павел хотел приостановить строительство одесского порта. Тогда купцы послали ему несколько ящиков с апельсинами с просьбой не останавливать работу», — отметил Джевага.

Это уже третья работа, попадающая на марки, художника. Первой была карикатура «Ассоль уже не та», посвящённая затоплению корабля «Москва», второй – «возмужавший» одесский морячок, украсивший марку на 50-летие Одесской юморины.

«Этот оранжевый апельсин – визуализация первой взятки в Одессе, из-за которой город получил много привилегий. Деньги, которые будут собраны с продажи этой марки и конверта, пойдут на помощь ВСУ», — подытожил директор одесского филиала Укрпочта Сергей Дрозд.

Как сообщала Одесса News, в честь юбилея фестиваля юмора в Одессе торжественно погасили марку «50 лет Юморины».

Фото: Нина Ляшонок, Укринформ

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