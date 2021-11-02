НАБУ таки объявило одесского беглеца Руслана Тарпана в международный розыск

В рамках уголовного производства по факту хищения бюджетных средств во время строительства «Глубоководного выпуска» в Одессе, подозреваемого Руслана Тарпана объявили в международный розыск.

Соответствующие сведения содержатся в Постановлении Высшего антикоррупционного суда (ВАКС, — ред.), сообщает УНН со ссылкой на данные Реестра судебных решений.

Из текста Постановления ВАКС следует, что Тарпан был объявлен в международный розыск по постановлению детектива Национального антикоррупционного бюро Украины.

В тексте постановления также говорится о том, что на время розыска Тарпана досудебное расследование производства приостановлено. Вместе с тем, оно периодически возобновляется для проведения детективами нужных следственных действий. В частности, в последний раз такое возобновление имело место в сентябре.

«09.09.2021 досудебное расследование в уголовном производстве № 42019160000000581 от 16.10.2019 возобновлено в связи с необходимостью выполнения постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда о допросе свидетеля ЛИЦО_4, а также иных процессуальных действий, и в тот же день после их выполнения досудебное расследование остановлено в связи с объявлением в розыск подозреваемого ЛИЦО_1 (Тарпан, — ред.)», — говорится в постановлении.

Как сообщала Одесса News, одесский «реставратор» Руслан Тарпан подозревается детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в совершении ряда уголовных преступлений, в том числе и проекте «Глубоководный выпуск», что реализовывался в Одессе, однако так и не был завершён. В целом государство потратило на проект около 600 млн грн, а убытки понесло более чем 300 млн. Тарпан уже четвёртый год разыскивается МВД, но его до сих пор не объявили в международный розыск. По данным СМИ, он может скрываться в ОАЭ и РФ.

Одесский проект «Глубоководный выпуск» реализовывался в 2010-2011 годах — прокладка от станции биологической очистки «Северная» трубы по морскому дну для слива стоков в море не у берега, а на расстоянии в нескольких километрах от него. Строительством занялись структуры беглого строительного магната Руслана Тарпана (работы финансировались из госбюджета, причём сметная стоимость их превысила миллиард гривен). Проект, однако, так и не завершился: тогдашний президент Украины Виктор Янукович обвинил организаторов процесса в разбазаривании бюджетных средств, после чего финансирование было заморожено.

Недавно по этому делу НАБУ допросило руководителя водолазных работ КУ «Спасательно-водолазная служба» Одесского горсовета. В производстве он проходит как свидетель, а во время допроса подтвердил позицию обвинения, указав на отсутствие настила из щебня и песка вдоль трубопровода. Хотя этот настил за государственные средства якобы выполнила компания Тарпана (ЧП «Ремерцентр», — ред.).

Известно также, что главные бизнес-активы Тарпана в Украине до сих пор остаются не арестованными.

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