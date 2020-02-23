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Глава поселкового совета Затоки отстранён от должности

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Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении от должности исполняющего обязанности председателя Затокского поселкового совета Белгород-Днестровского района Вячеслава Бокого, которому инкриминируют присвоение бюджетных средств и служебный подлог.

Такое решение вынесла 22 февраля следственная судья Юлия Федулеева, сообщает Укринформ.

«Заслушав доводы сторон обвинения и защиты, суд постановил отстранить от должности исполняющего обязанности председателя Затокского поселкового совета сроком на два месяца», — озвучила решение судья.

Представитель обвинения во время выступления напомнил, что следствие имеет неопровержимые доказательства совершения подозреваемым ряда преступлений, согласно ч.5 ст.191 (растрата или завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путём злоупотребления служебными лицами служебным положением или организованной группой) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что интересы Бокого на заседании представляли четыре адвоката. Для его поддержки также прибыли несколько мужчин спортивного телосложения.

Тем временем, другой суд — Белгород-Днестровский районный рассмотрел дело относительно возможного незаконного отчуждения земель должностными лицами Затокского поссовета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, с целью предупреждения преступного отчуждения рекреационных земель в первой линии от Чёрного моря в Белгород-Днестровском районе, суд наложил арест на 87 участков общей площадью почти 7 га по ул. Вокзальной и бульвару Золотой берег.

Как сообщала Одесса News, летом 2019 года Госархстройинспекция и Служба безопасности Украины (СБУ) по поручению Офиса Президента Украины проверяли законность действий Затокского поселкового совета об утверждении детальных планов территорий.

31 января 2020 года правоохранители провели санкционированные обыски у должностных лиц Затокского поселкового совета, которых подозревают в растрате около 6 млн гривен бюджетных средств, выделенных на строительство очистных сооружений в посёлке. При обысках изъята соответствующая документация и компьютерная техника.

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