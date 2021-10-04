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Одесские чиновники умудрились украсть 700 тысяч гривен при ремонте приюта для собачек

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Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры г.Одесса направили в суд обвинительные акты в отношении директора строительной организации, обвиняемого в служебном подлоге и присвоении бюджетных средств при ремонте приюта для животных в Одессе, а также должностного лица Управления капитального строительства Одесского городского совета по факту служебной халатности.

По сообщению Одесской облпрокуратуры, установлено, что в декабре прошлого года руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время выполнения ремонтных работ в здании приюта для животных «Ковчег» в Суворовском районе.

«Обвиняемый внёс в акты приёма выполненных строительных работ недостоверные сведения об объёмах фактически выполненных работ и их стоимости, и подписал их», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к преступлению оказалась причастной и чиновница Управления капитального строительства Одесского горсовета, которая, по версии следствия, не проверила должным образом достоверность предоставленных ей на подпись директором предприятия-подрядчика актов приёмки выполненных строительных работ, а именно соответствие объёма и стоимости фактически выполненных работ объёмам и стоимости указанных в актах по реконструкции здания приюта для животных.

Вследствие таких противоправных действий должностных лиц государству нанесено почти 700 тысяч гривен ущерба, а более 500 беспризорных животных остались выживать в ужасных условиях.

В ходе досудебного расследования прокуратурой предъявлен иск о возмещении причинённых уголовным правонарушением ущерба.

Как сообщала Одесса News, прокуроры Киевской окружной прокуратуры г.Одесса направили в суд обвинительные акты в отношении директора подрядной компании и инженера технического надзора по факту служебного подлога и присвоения бюджетных средств при ремонте школы для детей с недостатками слуха.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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