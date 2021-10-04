Футболисты села Ковалёвка выиграли у одесского «Черноморца»

2 октября в рамках VBET Лиги на стадионе «Колос» села Ковалёвка Киевской области местные футболисты выиграли у одесского «Черноморцы» со счётом 2:1.

Как сообщает ФК»Черноморец», второй матч подряд «наша команда продемонстрировала яркий атакующий футбол, и снова, увы, не достигла победного результата».

«Уже на 7 минуте «моряки» создали голевой момент. После фланговой подачи Смирный слёта посылает мяч над перекладиной. До ворот было 10 метров. К сожалению, вскоре «Колос» открыл счёт. Подача углового завершилась навесом «вторым темпом», нелепым рикошетом и несильным, но точным ударом в дальний угол Лысенко — 0:1. Не реализовав несколько опасных моментов, «Черноморец» забил в конце первой 30-минутки матча. Цитаишвили заработал штрафной на правом фланге. После его же подачи и «выстрела» Вантуха в сторону ворот Смирный пяткой отправил мяч в сетку — 1:1», — говорится в спортивном комментарии.

Отмечается, что во втором тайме «перед подачей углового в игру вступили Сичинава с Ренаном и именно они организовали взятие ворот Кучерука. Со стандартом «моряки» справились, а вот навес Сичинавы в центр штрафной площадки позволил Ренану неотразимо пробить головой с близкого расстояния — 1:2».

Арбитр встречи дважды имел все основания назначать пенальти в ворота ковалёвской команды, однако свисток так и не прозвучал, — с огорчением говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в предыдущем матче VBET Лиги «Черноморец» сыграл вничью со счётом 1:1 против «Ингульца» (Петрово).

Следующая игра состоится 18 октября на стадионе «Черноморец» с командой «Верес» из Ривного.

Фото: ФК»Черноморец»

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