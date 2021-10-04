36 спасателей прибыли на пожар в Одесскую морскую академию

3 октября спасатели ликвидировали пожар в техническом помещении «Экипаж» Одесской национальной морской академии.

Пожар, по сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, начался около 16 часов по улице Маловского, 10, на территории морской академии.

Спасательные подразделения Одессы были автоматически направлены на место по повышенному номеру вызова.

Отмечается, что возгорание произошло на первом этаже 5-этажного здания технического назначения ОНМА, где произошло короткое замыкание электрокабелей с последующим горением.

Уже в 16 часов 53 минуты спасатели одолели пламя на общей площади в 15 м².

Погибших или пострадавших нет, а ущерб — устанавливается.

Как сообщала Одесса News, 30 сентября в селе Главани Болградского района возник пожар в хозяйственной постройке, после которого спасатели обнаружили тело сгоревшего человека.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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