Полиция отрабатывает две версии причин пожара одесского отеля

Сотрудники Одесского райуправления полиции № 1 отрабатывают две версии причин пожара в гостинице Аrcadia Аpartments, который произошёл вечером 17 января.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Одесского главка Нацполиции.

«Следователи рассматривают несколько версий причин пожара, в частности: неосторожное обращение с огнём и неисправность проводки. В рамках открытого уголовного производства назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что следователи проводят расследование по признакам ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

По словам одного из свидетелей, накануне в отеле ремонтировали электропроводку, поскольку в отеле были проблемы с освещением.

Личности двух человек, погибших в результате пожара, пока не установлены.

Двое пострадавших ещё остаются в больнице: один в тяжёлом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести. Ещё трёх пострадавших выписали после оказания медпомощи.

В пресс-службе Одесской мэрии сообщили, что большинство постояльцев Аrcadia Аpartments переселили в другой отель.



Как сообщала Одесса News, масштабный пожар произошёл в помещениях третьего этажа и крыши трёхэтажного дома по ул. Посмитного, 10/12. Спасатели потушили огонь на площади 1 тыс. 200 кв. м. В результате пожара погибли два человека. С ожогами и отравлением продуктами горения были госпитализированы пять человек.

Фото и видео: Национальная полиция