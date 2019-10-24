На одесском пляже имени Чкалова горели дома

23 октября в 19:19 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании деревянных домов в районе пляжа имени В.П. Чкалова в Одессе.

Об этом сообщает сайт Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

«По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание открытым пламенем 4-х недействующих деревянных домов и мусора. Пожар был локализован 0 20:04 и ликвидирован в 20:14 на общей площади 250 м.кв.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предполагаемая причина — неосторожное обращение с огнём неустановленным лицом.

Спасено 10 деревянных домов, для чего было использовано 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области