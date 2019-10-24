Ломаченко получил статус “франчайзингового” чемпиона WBC

Боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко, чемпион WBA, WBO и WBC в лёгком весе, получил статус “франчайзингового” чемпиона WBC.

Официальное сообщение было сделано на 57-й ежегодной конвенции WBC в Канкуне (Мексика), сообщает Укринформ со ссылкой на официальный сайт организации.

Титул “франчайзингового” чемпиона предоставляется конкретному боксёру и не передаётся. После окончания карьеры “франчайзинговый” чемпион получает статус “почётного” чемпиона.

Отмечается, что предоставление Ломаченко статуса “франчайзингового” чемпиона WBC связано с тем, что промоутер Боб Арум хочет организовать нашему боксёру поединок за звание абсолютного чемпиона мира с победителем противостояния Ричард Комми — Теоиимо Лопес в начале 2020 года.

Как сообщала Одесса News, Анатолий Ломаченко, отец и тренер чемпиона WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко, получил специальный пояс WBC.