Бой Ломаченко-Лопес официально назначен на 17 октября

Промоутерская компания Top Rank официально объявила бой между обладателем титулов WBA, WBO и WBC боксёром из Белгород-Днестровского Василием Ломаченко и чемпионом IBF в лёгком весе Теофимо Лопесом.

Поединок состоится 17 октября на арене MGM Grand в Лас-Вегасе.

«Теофимо Лопес может говорить всё, что хочет. В течение последних двух лет он не делал ничего, кроме того, что произносил моё имя. Я боец, и моя цель — выиграть ещё один титул чемпиона мира. Когда мы будем воевать в Лас-Вегасе, он съест мои удары и свои слова», — написал на своей странице в Facebook Ломаченко.

Теофимо Лопес в ответ Ломе сказал: «Поглотитель здесь, и время правления Ломаченко, этой маленькой дивы, подошло к концу. Я побью его и заберу его пояса. Вот так просто. Я приеду в Вегас, чтобы сотворить историю. Мне не нравится этот парень, и я получу удовольствие, когда набью и разукрашу лицо Ломаченко своими руками».



Промоутер Боб Арум считает, что «Ломаченко-Лопес — лучший бой, который только можно сделать в боксе, и мы рады, что сможем предложить его фанам. Они оба требовали бой, и мы счастливы, что смогли его устроить. Василий никогда не уклонялся от вызовов с самого первого своего дня в профи, а Теофимо — бесстрашный молодой чемпион, посягающий на величие. У этого боя есть все черты современной боксёрской классики».



Как сообщала Одесса News, Василий Ломаченко прилетел в США 31 августа для дальнейшей подготовки к объединительному бою против американца Теофимо Лопеса.