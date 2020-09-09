Погода внесла коррективы в удаление Delfi с одесского пляжа

Штормовое предупреждение об усилении северного ветра приостановило операцию по подъёму танкера «Делфи».

Об этом сообщает “Думская”.

Отмечается, что, по прогнозу, сегодня порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, что небезопасно для операции, ведь для сложных судоподъёмных и буксировочных работ требуется спокойная штилевая погода.

Между тем, Администрация морских портов Украины выложила такую ​​хронологию работ, которые сейчас выполняются на потерпевшем аварию танкере:

Контроль уровня в откатанных отсеках судна

Снятие с судна ила и мусора (включая механизмы судна), которые сместились на правый борт и создают нежелательный крен

Демонтаж металлических конструкций с танкера Делфи для увеличения метацентрической высоты и уменьшения осадки на ровном киле

Выполнение технологического выреза в коффердаме и устранение водотечности в машинном отделении

Выполнение промеров глубин в акватории вокруг Делфи.

Как сообщала Одесса News, глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый 7 сентября выразил надежду, что аварийный танкер поднимут с мели «через день-два».

Фото: Одесса News\Александр Александров