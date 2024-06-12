Морпорты Украины в мае увеличили грузооборот вдвое

Грузооборот морских портов Украины в мае 2024 года составил 8,265 млн т, что почти вдвое больше майского показателя прошлого года.

Об этом сообщила в Facebook Администрация морских портов Украины.

«По итогам мая 2024 года 8 млн 265 тыс. т грузов обработано морскими портами Украины, что почти в два раза превышает аналогичный показатель 2023 года», — говорится в сообщении.

Лидерами грузооборота являются зерновые и руда – 5,3 млн т и 1,5 млн т соответственно (в 2023 году – 3,5 млн т и 241 тыс. т).

Грузооборот временным украинским морским коридором в мае составил 6,7 млн ​​т, из которых 4,5 млн т – это продукция украинских аграриев.

Как сообщала Одесса News, всего за январь-май 2024 порты Украины обработали почти 45,8 млн т грузов против 26,6 млн т в 2023 году.

Фото: Администрация морских портов Украины/Facebook

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