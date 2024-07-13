Финдиректор одесского агропредприятия скрыл от державы 15 млн гривен налога

В Одессе будут судить финансового директора предприятия, не уплатившего более 15 млн грн налогов за экспорт сельхозпродукции.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура, прокуроры которой направили в суд обвинительный акт в отношении финдиректора предприятия по умышленному уклонению от уплаты налогов.

Следствием установлено, что обвиняемый – предприниматель, экспортёр сельхозпродукции не включил в налоговую отчётность за 1 квартал 2024 года часть полученной прибыли от реализации на экспорт соевых бобов более чем на 85 млн гривен. Более 5,6 тыс. тонн продукции экспортировалось морским путём в Турцию.

Такие противоправные действия привели к непоступлению в бюджет Украины 15,3 млн. гривен налога на прибыль.

Благодаря своевременным действиям правоохранителей обеспечено возмещение нанесённого государству ущерба в полном объёме.

Одесса News информировала об аналогичном случае в Одесской области, когда предприниматель не включил в налоговую отчётность за 2023 год часть полученной прибыли от реализации на экспорт соевых бобов более чем на 61 млн гривен.

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