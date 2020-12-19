Стерненко, подозреваемый в убийстве, после 9 вечера не сможет выйти из дому

Приморский райсуд Одессы отклонил ходатайство прокурора о взятии под стражу экс-лидера областной организации «Правого сектора» Сергея Стерненко и поместил его под ночной домашний арест.

Об этом сообщает юрист Алексей Носов на своей странице в Facebook.

«Заслушав доводы сторон обвинения и защиты, коллегия судей вынесла решение о применении в отношении подсудимого Стерненко меры пресечения в виде домашнего ареста с 21 ч. до 6 ч. утра», — объявил решение председательствующий Сергей Кичмаренко.

Прокурор Юрий Бачинский просил избрать Стерненко меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней без права внесения залога.

На заседании 18 декабря суд продолжил исследовать доказательства по делу, в частности видеозаписи следственных экспериментов с Александром Исайкулом, напавшим на Стерненко 24 мая 2018 года, и свидетелем нападения Наталией Усатенко.

Сам Стерненко так прокомментировал в Facebook решение суда: «Мне дали новую меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Опять. Хотя нет никакого риска, о чём суд сам ранее говорил».

Как сообщала Одесса News, 17 декабря Стерненко заявил, что получил копию ходатайства прокурора Одесской облпрокуратуры в Приморский райсуд о взятии его под стражу. Активист уточнил, что домашний арест у него закончился почти 3 недели назад.

Прокуратура инкриминирует Стерненко совершение преступления по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

Происшествие случилось 24 мая 2018 года, когда на него было совершено нападение Иваном Кузнецовым и Андреем Исайкулом. После драки оба хотели сбежать, однако Стерненко догнал и ранил Исайкула, а Кузнецова зарезал ножом.

В августе 2020 года Стерненко вручили обвинительный акт по делу об умышленном убийстве Кузнецова и ношении холодного оружия без разрешения. Позже Приморский райсуд Одессы избрал меру пресечения Стерненко в виде ночного домашнего ареста.

Вдова Ивана Кузнецова подала 9 октября гражданский иск к Стерненко на общую сумму около 4,5 млн грн.