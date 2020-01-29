Суд отказал в аресте скандальной стройплощадки в Одессе на проспекте Глушко

Одесский апелляционный суд отказал в аресте строительной площадки на просп. Глушко, 17а, несмотря на протест прокуроров, местных жителей и общественности.

Об этом сообщило издание «УСИ» со ссылкой на судебное решение.

Как известно, строительство было остановлено в ноябре прошлого года, однако уже в январе нынешнего Киевский райсуд Одессы это отменил. О снятии ареста ходатайствовал арендатор участка — ЧП «Мода», связанное с бизнесменом Вадимом Альпериным. Фирма планирует возводить 24-этажное здание на месте, где раньше находился детский сад (весной 2019-го заброшенное здание снесли). Впрочем, ещё судья первой инстанции указал на то, что земельный участок на проспекте Глушко подлежит эксплуатации для благоустройства территории и обслуживания админзданий, а любые строительные работы там запрещаются. Также Киевский суд обязал Одесский горсовет предоставить представителям прокуратуры письма директора ЧП «Мода» мэру Геннадию Труханову.

«По имеющейся информации, в письме от 2016 года застройщик просит отвести ему землю в аренду на 49 лет, которая и была дана ему в дальнейшем», — добавляет издание.

Теперь прокуратура может оспорить решение апелляционной инстанции только в Верховном суде Украины.