Одесский «топ-контрабандист» Альперин требует отменить санкции и вернуть ему паспорт

Одесский бизнесмен Вадим Альперин, который попал под санкции СНБО, подал иск в Верховный суд против президента Владимира Зеленского с требованием вернуть ему украинское гражданство.

Об этом говорится в материалах суда.

Кроме того, Альперин обратился в Верховный суд ещё с одним иском — об отмене санкций, введённых против него Советом национальной безопасности и обороны. Иски поданы в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 20 мая.

В них Альперин просит отменить два указа президента: №140 от 3 апреля, касающийся введённых СНБО санкций, в том числе против Альперина, и №161 от 14 апреля о прекращении гражданства Альперина, этот документ засекречен.

Сообщается, что Верховный Суд рассмотрит иск Альперина относительно его гражданства 17 июня.

Как сообщала Одесса News, Альперин был лишён украинского гражданства на основании добровольного получения им гражданства Израиля.

3 апреля СНБО ввёл санкции против 10 граждан Украины, в том числе Вадим Альперин, за организацию и причастность к контрабанде.

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