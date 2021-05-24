Писательница детективов отправится из Ривного в Одессу пешком

Писательница, автор детективов Ксения Цыганчук отправится в пешее путешествие в Одессу ради новой книги.

Об этом сообщает Громадське.

Ксения вместе с подругой собирается преодолеть более 700 км, чтобы качественно описать опыт пешеходного путешествия и изучить кухни различных регионов.

В поход подруги отправятся в начале июня. К путешествию готовились ответственно – составили списки необходимого и маршрута, приготовили сувениры для тех, кого встретят дорогой, у кого останутся на ночлег.

Путешествие рассчитано на три недели, но может продлиться как минимум на неделю.

«Если будем слишком утомлены, то в каком-то населённом пункте задержимся, отдохнём. У нас нет цели загонять себя, у нас есть цель получить удовольствие от этого путешествия», – отметила Ксения.

Путешественницы намерены ежедневно на пути в Одессу преодолевать 40 километров пешком.

Как отмечается в сообщении, напарница Ксении Наталья Шнурык разработала дизайн сумок, бейсболок и брелоков с логотипом «Украина пешком». Деньги от их продажи пойдут на приобретение необходимых для похода вещей.

Информацию и фотоотчёты о путешествии Ксения и Наталья будут публиковать на своих страницах в соцсетях.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года в Одессе представили новое направление туристической отрасли — эногастрономический туризм.

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