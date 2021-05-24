40-летний офицер Одесского погранотряда найден в своём кабинете застреленным

Представители Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Южного региона Украины и Управления внутренней безопасности Госпогранслужбы начали расследование обстоятельств гибели на дежурстве в служебном кабинете офицера Одесского пограничного отряда ГПСУ.

Об этом сообщает Южное региональное управление ГПСУ.

Отмечается, что смерть офицера-пограничника произошла в служебном кабинете Одесского пограничного отряда по ул. Инглези, 9/2, согласно предварительным данным, от выстрела из пистолета в 07.30 утра 24 мая.

Работникам правопорядка предстоит установить все обстоятельства и причину возможного самоубийства майора, поскольку предсмертной записки не обнаружили.

Как сообщала Одесса News, в январе 2021 года в Болграде Одесской области муж застрелил жену и покончил с собой, что написано в его предсмертной записке.

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