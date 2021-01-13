В Болграде муж застрелил жену и покончил с собой, что написано в предсмертной записке

60-летнего мужчину и его 53-летнюю жену нашли 12 января утром застреленными в их дворе. На месте происшествия была найдена предсмертная записка и предполагаемое орудие преступления — охотничье ружьё хозяина.

Об этом сообщает Отделение полиции №1 Болградского районного отдела полиции в Одесской области.

По словам соседей, супруги накануне за ужином громко ссорились, — отмечается в полицейской информации.

«По предварительным данным, мужчина застрелил свою жену, о чём говорится в предсмертной записке, а потом выстрелил в себя, — сообщил в.и.о. начальника отделения полиции № 1 Болградского районного отдела полиции Геннадий Петровский. — По факту смерти супругов сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) и ч.1 ст.115 (Умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование».

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2020 года Беляевский районный суд Одесской области рассмотрел дело об убийстве мужчины его соседями — отцом и сыном. По приговору суда они получили 14 и 12 лет соответственно лишения свободы.