Из зала одесского суда: за убийство соседа отец получил 14 лет, а его сын — 12

Беляевский районный суд Одесской области рассмотрел дело об убийстве мужчины его соседями — отцом и сыном.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, трагедия произошла в декабре 2018 года.

Злоумышленники — отец и сын, с целью наживы, вошли в дом своего соседа, применили к нему физическую силу, связали и, угрожая ножом, потребовали деньги.

Заполучив деньги в сумме 38 тысяч гривен и 2 тысяч долларов США, сын пошёл домой. Отец, оставшись наедине с соседом, с целью скрыть ограбление, нанёс соседу удар ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Теперь, за разбойное нападение и убийство по приговору суда отец и сын проведут за решёткой 14 и 12 лет соответственно.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2020 года приговором Киевского районного суда Одессы признан виновным в убийстве своего приятеля и приговорён к 14 годам лишения свободы 50-летний житель Одессы.