Из зала суда: Русский язык в Одесской области больше не является региональным

Одесский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил иск общественного деятеля Святослава Литыньского об отмене решения Одесского облсовета о предоставлении русскому языку статуса «регионального», принятого в 2012 году.

Об этом лидер общественной организации «Независимые» Литыньский сообщил в Facebook.

«Два года мы стучали в эту дверь… и она открылась! В Одесской области отменено решение облсовета о региональном языке. Соответствующее решение вынес окружной административный суд. Отныне все ссылки на решение областного совета о введении регионального языка являются ничтожными», — подчеркнул Литинский.



Он напомнил, что ранее добился «отмены регионального языка в городе Одессе».

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, согласно которому украинский язык утверждён как основной в функционировании в госучреждениях и обществе. За закон проголосовали 278 депутатов.

Категорически против принятия закона выступили фракции «Оппозиционный блок» и «Возрождение», которые после голосования заблокировали подписание законопроекта.

14 мая 2019 года закон подписал пятый президент Пётр Порошенко.

Как сообщала Одесса News, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что единственным государственным языком в Украине должен быть украинский язык. Вторым языком, который должен изучаться с детского сада, должен быть английский».

