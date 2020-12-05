Кто возглавит Одесский национальный университет после ушедшего Коваля

В министерстве образования планируют назначить временным ректором ОНУ им.И.И.Мечникова вместо Игоря Коваля, избранного секретарём Одесского горсовета, депутата горсовета от партии «Доверяй делам» Светлану Осауленко.

Об этом на своей странице в Facebook написал Игорь Коваль.

По его словам, именно Осауленко хотят доверить управлять вузом до выборов ректора, которые состоятся 22 декабря.

Кстати, Осауленко также является одним из претендентов на пост ректора. Ранее она возглавляла одесский ЖКС «Фонтанский», была депутатом горсовета от «Украинской морской партии» Кивалова, затем от «Доверяй делам» Геннадия Труханова. Осауленко — профессор Одесской национальной юридической академиии, доктор юридических наук.



Игорь Коваль скептически отнёсся к инициативе министерства.

«У нас в университете это вызвало удивление, и даже в известной степени возмущение, — пишет Коваль. — Почему? Светлана Викторовна, как и любой, отвечающий квалификационным требованиям, имеет право участвовать в конкурсе. Но согласитесь: кроме буквы закона, есть ещё и дух закона. Мы в университете договорились, что все участники конкурса должны быть в одинаковых и равных условиях. В том числе, не могут использовать административный ресурс. У участника конкурса в статусе «и.о. ректора» такой админресурс появляется».

«Мною сегодня предложена кандидатура на и.о. ректора, до окончания проведения выборов. Это проректор нашего университета, Иваница Владимир Алексеевич. Владимир Алексеевич известный учёный – биолог, микробиолог, член-корреспондент Академии наук», — пишет Коваль.

По его словам, такое решение позволит снять напряжённость и провести выборы без проблем. Он надеется, что именно это предложение найдёт поддержку в министерстве.

«Мы считаем, что выборы должны пройти спокойно, честно, так, как это принято в университете. Мною были поставлены в известность о нашей позиции глава областной государственной администрации Сергей Рафаилович Гриневецкий, мэр города Геннадий Леонидович Труханов», — написал Коваль, резюмируя, что «наша позиция абсолютно чёткая».

Как сообщала Одесса News, депутаты Одесского горсовета на внеочередной сессии избрали секретарём депутатского собрания ректора ОНУ, представителя партии «Слуга народа» Игоря Коваля. В тайном голосовании приняли участие 39 депутатов из 64. Все они отдали свои голоса за Игоря Коваля.