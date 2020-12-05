Нардеп Плачкова травмировалась в Одесском облсовете — ведётся расследование

Полицейские устанавливают обстоятельства травмирования народного депутата Украины от «Оппозиционной платформы-За жизнь» Татьяны Плачковой во время сессии Одесского областного совета 4 декабря.

По информации Нацполиции в Одесской области, в помещении облсовета ими была оказана медицинская помощь Татьяне Плачковой, которая обратилась к ним с ушибом плеча.

По словам Плачковой, телесные повреждения она получила от полицейского во время конфликта с потасовкой, который возник на сессии между депутатами из разных партий и для прекращения которого на место происшествия прибыли полицейские.

«Сама депутат в полицию не обращалась. В случае поступления от неё заявления будет решаться вопрос о правовой квалификации события», — говорится в полицейском сообщении.

«По данному сообщению будет назначено служебное расследование, — отметил начальник полиции региона Олег Бех. — Если будет установлена ​​причастность полицейского к травмированию народной избранницы, к нему будут приняты самые строгие меры».

Также установлено, что во время локализации конфликта телесные повреждения получил один из правоохранителей. Для оказания помощи его с ссадинами и ушибами руки каретой скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

Имена тех, кто нанёс телесные повреждения полицейскому при исполнении им служебных обязанностей, устанавливаются.

По факту насилия в отношении работника правоохранительного органа решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного правонарушения, говорится в сообщении.

По факту нанесения Плачковой ушибов, ОП-ЗЖ сделала заявление, в котором, в частности, отмечается:

«Насилие по отношению к Татьяне Плачковой – народному депутату, обладающему неприкосновенностью, и женщине, которая априори может рассчитывать на защиту и уважение, – нанесение ей физических травм в зале заседаний Одесского областного совета является квинтэссенцией грязных, лицемерных и насильственных действий, к которым прибегает сегодня власть Зеленского, объединяющаяся в Одесской области с «Европейской солидарностью» и партией «Доверяй делам».



По мнению ОП-ЗЖ, «происходящее в Одесском областном совете сегодня напоминает театр абсурда: партия Порошенко продемонстрировала, что является надёжным партнёром для «слуг», которые с первого дня показали, что служат не народу, а самим себе и своим подельникам, причём действуют по принципу «цель оправдывает средства». А для представителей партии «Доверяй делам» – это просто явка с повинной. Они уже в первый день показали, какими делами будут заниматься и на какие преступления способна местная власть, стремящаяся добиться бесконтрольного доступа к бюджетному, строительному и другим комитетам, позволяющим выстраивать коррупционные схемы».

В партии заявили, что «полную ответственность за насилие по отношению к народному депутату Украины Татьяне Плачковой, другим депутатам областного совета несёт новоиспечённый глава облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, который получил задание от назначившего его Владимира Зеленского любой ценой добиться формирования карманного и послушного большинства. В пользу этого говорит тот факт, что на Татьяну Плачкову напали представители силовых структур.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует проведения объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности виновных по факту препятствования деятельности народного депутата Украины, нанесения ей физических травм.

«Заявляем, что Зеленский и его окружение, в первую очередь, глава ОГА Сергей Гриневецкий, несут полную ответственность за организацию этого преступления. Требуем немедленно отстранить Сергея Гриневецкого от исполнения своих обязанностей на время проведения уголовного расследования по факту нападения на народного депутата», — сказано в заявлении ОП-ЗЖ.

Как сообщала Одесса News, в августе на одесскую команду ОП-ЗЖ, в которой была Татьяна Плачкова, и съёмочную группу канала ZIK было совершено нападение одесских радикалов.