В Одессе опять стреляли

В Одессе в послеобеденное время 20 февраля у одной из остановок общественного транспорта на улице Среднефонтанской 45-летний одессит несколько раз выстрелил в сторону незнакомца.

Как сообщает Приморский отдел полиции в Одессе, пострадавший получил травму глаза и был госпитализирован.

Стрелявший был задержан. У него изъяли два пистолета, похожие на пневматические и нож.

Ведётся расследование.

Отмечается, что сведения по факту стрельбы внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании «стрелка».

Как сообщала Одесса News, 18 февраля вечером неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в сотрудницу парикмахерской на Люстдорфской дороге в Одессе. В полиции его действия квалифицировали как покушение на убийство. Потерпевшая прооперирована. Состояние её на сегодняшний день — средней тяжести.