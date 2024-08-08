В Одесской области полиция задержала прятавшихся в грузовике 48 «уклонистов»

В Одесской области полиция задержала 48 военнообязанных, которые пытались пересечь границу в кузове грузовика. Разоблачили нарушителей в 3 км от государственной границы.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Как установили полицейские, злоумышленники подыскивали «клиентов» через созданную группу в телеграмм-канале. Обещали желающим выехать за пределы страны, организовав для них «миграционное окно». С мужчинами проводили инструктаж, обсуждали способ оплаты за предоставленные незаконные услуги и сообщали место и день предстоящего сбора.

«Пересечение границы проходило группами в несколько десятков человек. Водитель фуры перевозил мужчин на территорию непризнанной Приднестровской Молдовской Республики по заранее определённому маршруту. За пассажирское место на «рейс» в так называемое Приднестровье дельцы брали по 150 000 гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские установили место и дату вероятного пересечения, 6 августа совместно с пограничниками провели мероприятия по задержанию нарушителей. Недалеко от государственной границы заблокировали «КАМАЗ», в кузове которого под тентом находилось 48 мужчин из разных регионов страны в возрасте от 21 до 48 лет.

На нарушителей правоохранители составили протоколы по ч. 2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 202 (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда – выезда) кодекса Украины об административных правонарушениях.

Идут дальнейшие меры по установлению организаторов нелегального канала миграции и других причастных лиц.

Одесса News информировала, что в августе 2024 года в Одесской области стражи порядка задержали двух иностранцев, которые в рефрижераторе вместе с мясной продукцией перевозили в Молдову 16 военнообязанных мужчин.

Фото и видео: Нацполиция/Telegram

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