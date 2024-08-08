Госдеп США прокомментировал атаку на Курскую область

Власти США не знали о вероятной операции Украины в Курской области, но находятся в контакте с Киевом.

Об этом представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил 7 августа на брифинге, который транслировался в YouTube, пишет издание ГОРДОН.

«Мы предоставляем Украине средства и консультации. Но когда речь идёт о ежедневной тактике, о ежедневных ударах, иногда мы контактируем с ними, иногда – нет», – сказал он.

В Госдепе увидели иронию в заявлениях страны-агрессора России о провокациях, учитывая, что это РФ напала на Украину и с 2014 года оккупирует часть её территорий. Миллер также отметил, что нет повода говорить о нарушении Украиной правил использования американского оружия.

«Ничего в нашей политике не изменилось, и теми действиями, которые они сейчас предпринимают, они нашу политику не нарушают», – подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил журналистам, что США обратятся к Украине за раъяснениями по поводу событий в Курской области для «лучшего понимания ситуации».

Одесса News информировала, что 6 августа в РФ заявили о якобы попытке ВСУ атаковать границу с РФ в Курской области. Российские Telegram-каналы писали о «полной жести» в Суджанском районе этого региона и опубликовали видео со взрывами и низколетящими боевыми самолётами.

По данным Института изучения войны (ISW), официальные представители РФ, в том числе минобороны, ФСБ, местные власти и «военкоры», озвучивают разные версии относительно событий в Курской области.

7 августа Владимир Путин провёл совещание с главными силовиками по ситуации в Курской области, назвав «масштабной провокацией «киевского режима» бои в регионе.

По словам бывшего полковника Генштаба Бундесвера Родериха Кизеветтера, «успехи Украины в Курской области имеют не только символическое значение, но и военно-стратегический или хотя бы оперативный эффект».

Украинский государственный проект по предоставлению информации о военнопленных, пропавших без вести и погибших военнослужащих армии РФ в Украине, «Хочу найти» сообщил, что в Курской области РФ есть погибшие и взятые в плен российские военные.

Украинское военно-политическое руководство пока не комментировало бои в Курской области РФ.

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