В аэропортах США уже не требуют COVID-тесты

Администрация президента США решила отменить требование об обязательном тестировании всех авиапассажиров, которые летят в Соединённые Штаты из других стран.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на New York Times.

Это требование прекращает действовать в воскресенье, 12 июня, в 12:01, сказал чиновник администрации в пятницу, 10 июня.

В то же время, по его словам, Центр контроля и профилактики заболеваний США пересмотрит это решение через 90 дней, и требование о тестировании может быть возобновлено, если появятся опасения по поводу нового штамма.

Это требование было введено в январе 2021 года, когда было привито менее 10% американцев, но в последние месяцы показатели вакцинации выросли, а количество тяжёлых случаев сократилось, и представители туристического бизнеса начали оказывать давление на администрацию с требованием отменить эту норму.

Кстати. По данным Worldometers, в США состоянием на 11 июня зафиксировано 87 246 309 случаев заболевания коронавирусом. 1 035 675 заболевших умерли. По количеству заболевших страна лидирует в мире. На втором месте — Индия, на третьем — Бразилия. Украина — на 22-м месте.

Фото: Bryan Anselm for The New York Times

