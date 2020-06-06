ВОЗ призывает к обязательному ношению масок, Трамп игнорирует

Всемирная организация здравоохранения в своих новых указаниях рекомендовала правительствам стран-членам ВОЗ введение обязательного ношения масок в местах, где существует риск передачи COVID-19.

Документ с рекомендациями размещён на официальном сайте ВОЗ, пишет Укринформ.

«Использование масок является частью всеобъемлющего пакета мер профилактики и контроля, которые могут ограничить распространение некоторых респираторных вирусных заболеваний, в том числе COVID-19. Маски можно использовать как для защиты здоровых людей (носить для защиты при контакте с заражённым человеком), так и для ограничения распространения болезни от источников (инфицированных лиц)», — отмечается в рекомендациях.

Отношение Президента США Дональда Трампа к ношению медицинской маски однозначное — за весь период карантина в США он лишь один раз появился в ней на публике. Это было в мае во время посещения завода «Форд» в Ипсиланти (штат Мичиган), который переоборудован для производства респираторов и другого медицинского оборудования, необходимого для борьбы с коронавирусом.

«Я надевал её здесь, но я не хочу доставлять журналистам удовольствие видеть это», — сказал американский лидер, объяснив, что «не воспринимает себя в маске как мирового лидера».

Еще в начале апреля Дональд Трамп заявил, что ношение маски — добровольное дело каждого гражданина США.

«Я лично делать этого (носить маску, — ред.) не буду», — сказал Трамп.

Политический конкурент Трампа на предстоящих выборах президента США Джо Байден в связи с этим назвал действующего главу Белого дома «абсолютным дураком». По мнению политика, американский лидер демонстрирует «ложную мужественность» в период пандемии COVID-19, отказываясь носить маску.

В интервью телеканалу CNN Байден от так обругал американского лидера:

«Он дурак, абсолютный дурак… Президенты должны руководить, а не заниматься глупостями и показывать ложную мужественность. Это стоит человеческих жизней».

Более того, вчера Трамп призвал губернаторов всех штатов свернуть карантинные мероприятия и восстановить экономическую деятельность на фоне продолжающегося в стране роста количества больных от коронавируса.

«Мы намерены вернуться (к экономической деятельности — ред.), и мы открываем нашу страну», — заявил глава Белого дома.

В этом контексте он выразил непонимание в связи с решениями отдельных губернаторов продолжать карантинные мероприятия. В качестве примера Трамп привёл ситуацию в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина, которые восстановили экономическую деятельность одними из первых.

«Посмотрите, что происходит во Флориде, это невероятно», — заявил Трамп в контексте показателей восстановления рабочих мест в штате, где снова начали работать магазины, парикмахерские и отдельные компании. «Те, кто наиболее энергично открывается, делают потрясающий бизнес», — подчеркнул Трамп.

По данным worldometers.info, в США по состоянию на утро субботы зафиксировано более 1 965 768 инфицированных коронавирусом людей. При этом, ежедневное количество заражённых продолжает расти примерно на 20 тыс. ежедневно. В целом, в США 111 390 умерли от болезни, 738 646 пациентов выздоровели полностью.

В целом, в мире насчитывается 6 850 274 человека заболевших, умерших — 398 244.

В первую пятёрку стран с наибольшим количеством заражённых CPVID-19, кроме США, входят также Бразилия (646 006), Россия (449,834), Испания (288,058), Великобритания (283,311).

Украина в этом списке занимает 35-е место.

Как сообщала Одесса News, 29 мая Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты прекращают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.