Купаться на пляжах Одессы по-прежнему нельзя

Результаты исследования морской воды на пляжах Одессы вновь показали несоответствие нормам.

Об этом сообщило ГУ «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины».

Отмечается, что лабцентром были проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 1 июня во всех определённых контрольных точках Одессы.

Результаты лабораторных исследований, к сожалению, неутешительны для любителей морского купания — вода у пляжей Одессы не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям.

«С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, предыдущие пробы, отобранные 25-26 мая, также не соответствовали норме.