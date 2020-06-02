Морская вода на пляжах Одессы не соответствует норме

Главным управлением «Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» проведены лабораторные исследования морской воды, пробы которой отобраны 25-26 мая 2020 года во всех определённых контрольных точках Одессы.

По результатам лабораторных исследований морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям, сообщает Управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путём, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения.

Как сообщала Одесса News, городские власти планируют укрепить часть склона на территории пляжа «Дельфин».