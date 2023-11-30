Ущерб окружающей среде от попадания ракеты рядом с Одесским музеем — 200 млн грн

Экоинспекция оценила в 200 млн грн ущерб, нанесённый попаданием российской ракеты в проезжую часть напротив Одесского художественного музея 5 ноября.

Об этом в Facebook сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Отмечается, что государственными инспекторами вместе со специалистами Департамента экологии и природных ресурсов Одесской облгосадминистрации проведено обследование места обстрела для фиксации и расчёта ущерба, нанесённого окружающей среде.

«Установлено засорение обломками стекла и строительными отходами земельных участков общей площадью более 1500 квадратных метров. Общий размер ущерба, причинённого загрязнением земельных ресурсов, составляет более 200 миллионов гривен», — говорится в сообщении.

Информация передана в Оперативный штаб при Государственной экологической инспекции Украины для формирования единого реестра ущерба, нанесённого окружающей среде в результате вооружённой агрессии РФ.

Одесса News информировала, что 5 ноября войска РФ нанесли ракетно-дроновый удар по Одессе. Повреждены 33 жилых дома, а также 6 памятников архитектуры, среди которых — здание Одесского художественного музея. В учреждении повреждения получили почти половина залов.

Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа, ООГА

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