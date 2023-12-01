По $3 тысячи заплатили «уклонисты», чтобы перейти границу в Одесской области

Пограничники задержали двух мужчин призывного возраста, жителей Киева и Черновцов, которые пытались незаконно пересечь государственную границу Украины в Раздельнянском районе Одесской области.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что по оперативной информации пограничников ОКПП «Киев», праоохранители задержали двух граждан Украины 27 и 29 лет, которые незаконно пытались попасть в соседнюю страну на приднестровском сегменте украинско-молдовской границы.

Их стражи порядка поймали за 600 метров до линии госрубежа. Каждый из мужчин по прибытию в конечное место должен был оплатить организатору 3 тысячи долларов США.

«О своей безопасности организатор позаботился раньше времени, ведь вёл горе-путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию. Сам же находился вне Украины. В настоящее время по нему ведётся проверка», — говорится в сообщении.

На двух путешественников составлены протоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 гда в Одессе оперативники Измаильского пограничного отряда совместно с сотрудниками отделения полиции №1 Одесского районного управления полиции №1 при силовой поддержке военнослужащих мобильного пограничного отряда ДОЗОР задержали «на горячем» организатора незаконной переправки лиц через государственную границу и двух мужчин призывного возраста.

Фото и видео: Госпогранслужба

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy